Суд вынес приговор по делу о гибели Данила Ченцова

Тренеру-преподаватель МБОУ ДОД «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва №3» Сергей Трескин и бывший директор МБУ «Детский оздоровительный лагерь «Факел» Андрей Недобежкин признаны виновными в халатности, повлекшей смерть ребенка. Оба получили по 3 года условного лишения свободы.
Следователи установили, что Трескин подверг риску для жизни и здоровья детей, устроив 19-километровый кросс по лесу за территорией лагеря под палящим солнцем. Недобежкин же переложил ответственность за проводимые в лагере мероприятия на воспитателя, самоустранившись от контроля за подчиненными ему сотрудниками.
Напомним, Данил Ченцов бесследно пропал в августе 2015 года во время спортивного кросса. Заметили исчезновение ребенка лишь по окончании мероприятия. Мальчика искали в течение недели. Его тело было обнаружено 30 августа 2015 года неподалеку от маршрута, по которому бежали дети.
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