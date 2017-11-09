Суд вынес приговор по делу о гибели Данила Ченцова

Тренеру-преподаватель МБОУ ДОД «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва №3» Сергей Трескин и бывший директор МБУ «Детский оздоровительный лагерь «Факел» Андрей Недобежкин признаны виновными в халатности, повлекшей смерть ребенка. Оба получили по 3 года условного лишения свободы.

Следователи установили, что Трескин подверг риску для жизни и здоровья детей, устроив 19-километровый кросс по лесу за территорией лагеря под палящим солнцем. Недобежкин же переложил ответственность за проводимые в лагере мероприятия на воспитателя, самоустранившись от контроля за подчиненными ему сотрудниками.

Напомним, Данил Ченцов бесследно пропал в августе 2015 года во время спортивного кросса. Заметили исчезновение ребенка лишь по окончании мероприятия. Мальчика искали в течение недели. Его тело было обнаружено 30 августа 2015 года неподалеку от маршрута, по которому бежали дети.