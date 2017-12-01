Талантливую молодёжь выявит Форум Наукограда!

30 ноября в городском Дворце культуры состоится молодежный Форум Наукограда Бийск, который проводится для выявления и поддержки социально-активной, талантливой молодежи в возрасте от 14 до 30 лет.
Своё участие в Форуме уже подтвердили депутат Государственной Думы Наталья Кувшинова, депутат АКЗС Татьяна Ильюченко, и.о. главы Администрации Александр Студеникин и председатель Думы города Сергей Ларейкин.
В программе Форуме выставки- презентации молодёжных площадок и выступления специалистов по различным направлениям молодёжной политики. Итогом Форума станет принятие резолюции.
Приглашаются все желающие. Вход свободный. Регистрация участников с 11.30.
Читайте также
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Вася
Как скачать кешЧитать статью
-
тимур
Эта игра крутьЧитать статью
-
КЛИМ ЧУГУНКИН
ТАКИХ УРОДОВ НАДО БЕЗ СУДА И СЛЕДСТВИЯ ПРИ ЗАДЕРЖАНИИ......Читать статью
-
Misha
К ежегодному Балу дебютанток Tatler девушки готовились не один месяц. Фотосессии, интервью, а еще эти репетиции… Кому-то танцевальные па давались…Читать статью
-
Freddy_Girl31
Правильно сделал!Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий