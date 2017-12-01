Талантливую молодёжь выявит Форум Наукограда!

30 ноября в городском Дворце культуры состоится молодежный Форум Наукограда Бийск, который проводится для выявления и поддержки социально-активной, талантливой молодежи в возрасте от 14 до 30 лет.

Своё участие в Форуме уже подтвердили депутат Государственной Думы Наталья Кувшинова, депутат АКЗС Татьяна Ильюченко, и.о. главы Администрации Александр Студеникин и председатель Думы города Сергей Ларейкин.

В программе Форуме выставки- презентации молодёжных площадок и выступления специалистов по различным направлениям молодёжной политики. Итогом Форума станет принятие резолюции.

Приглашаются все желающие. Вход свободный. Регистрация участников с 11.30.