Талантливую молодёжь выявит Форум Наукограда!

mavit
Автор: mavit Декабрь 1, 2017 23:45

Талантливую молодёжь выявит Форум Наукограда!

Талантливую молодёжь выявит Форум Наукограда!

30 ноября в городском Дворце культуры состоится молодежный Форум Наукограда Бийск, который проводится для выявления и поддержки социально-активной, талантливой молодежи в возрасте от 14 до 30 лет. 

Своё участие в Форуме уже подтвердили депутат Государственной Думы Наталья Кувшинова, депутат АКЗС Татьяна Ильюченко, и.о. главы Администрации Александр Студеникин и председатель Думы города Сергей Ларейкин.
В программе Форуме выставки- презентации молодёжных площадок и выступления специалистов по различным направлениям молодёжной политики. Итогом Форума станет принятие резолюции. 

Приглашаются все желающие. Вход свободный. Регистрация участников с 11.30.

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mavit
Автор: mavit Декабрь 1, 2017 23:45
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