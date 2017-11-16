Тарифы ЖКХ в Алтайском крае могут вырасти на 4,5%

mavit
Автор: mavit Ноябрь 16, 2017 23:46

Тарифы ЖКХ в Алтайском крае могут вырасти на 4,5%

Тарифы ЖКХ в Алтайском крае могут вырасти на 4,5%

Правительство России утвердило максимально допустимый рост тарифов ЖКХ в субъектах Федерации на 2018 год. В Алтайском крае индексация составит 4,5%, в Республике Алтай — 3,5%, — рассказывает Амик.ру со ссылкой на «Коммерсантъ-Сибирь».

Одна из крупнейших индексаций в России разрешена в Кузбассе — на 5,9%. Больше только в Якутии и Санкт-Петербурге, где санкционирован рост тарифов на 6%, следует из распоряжения, подписанного премьер-министром Дмитрием Медведевым. Наименьший в России рост платы за коммунальные услуги разрешен в Новосибирской области — только на 3%. Такой же индекс установлен в Северной Осетии.

Почти во всех остальных регионах Сибири санкционированный рост тарифов ЖКХ выше среднего по России, который составляет 4%. Так, в Томской области разрешено повышение платы на 5,2%, в Хакасии, Туве, Иркутской и Омской областях — на 5%, в Алтайском крае — на 4,5%, в Красноярском крае — на 3,9%, республиках Алтай и Бурятия — на 3,5%. В случае если рост тарифов в субъекте Федерации превысит средний по региону показатель, утвержденный этим распоряжением, он должен быть утвержден региональными властями.

Между тем в сентябре стало известно, что регионам могут запретить повышать тарифы ЖКХ выше максимально предусмотренного уровня. Ситуация, когда в отдельных муниципалитетах тарифы увеличиваются выше среднего предельного уровня по субъекту, повторяется каждый год.

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mavit
Автор: mavit Ноябрь 16, 2017 23:46
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