Техническое обслуживание Ford: уязвимость подвески

Если автовладелец разбирается в нюансах ходовой части автомобилей Ford, и понимает ее сильные и слабые стороны, то ему вполне по силам на протяжении долгого времени поддерживать подвеску в исправном состоянии.

Причем, за это время можно будет обходиться без столь нежелательного капитального ремонта, который может ударить по карману. У ходовых частей Ford Focus и Ford Mondeo разных характер проблем, которые встречаются чаще всего.

Проблемы с Ford Focus

Продлить жизнь своему автомобилю можно за счет своевременного прохождения ТО — это позволяет выявить степень износа тех или иных деталей.

Ремонт подвески Форд Фокус может затрагивать сразу несколько проблем. У подвески может наблюдаться дисбаланс передних колес, неравномерная осадка пружин. Пружина передней подвески может полностью поломаться, также могут полностью износиться резиновые элементы и стойки стабилизатора. Проблему можно решить путем балансировки колес или заменой неисправных деталей.

Проблемы с Ford Mondeo

Автовладельцу для Форд Мондео техническое обслуживание может потребоваться из-за проблем с втулками стабилизатора и передними стойками. Именно эти детали являются слабыми местами в ходовой части автомобилей указанной серии. Амортизаторы, как и сайлент блоки, придется менять по мере того, как будет набираться пробег. Также многое зависит от того, насколько аккуратно водитель управляет автомобилем. Так как подвеска включает в себя пассивную систему подруливания, то починить ее можно только с помощью специального оборудования. Это значит, что нет смысла пытаться исправить ситуацию в гаражных условиях. Характерными признаками неисправностей является наличие посторонних шумов и скрежет.

Проблемой задних продольных рычагов является то, что они могут треснуть незаметно для неопытного человека. Понять, если ли неисправность, может только опытный специалист. Чтобы прояснить ситуацию, следует очистить рычаги от грязи. Для ремонтных работ нужно иметь в наличии большой набор специальных инструментов, включая внутренние шестигранники, отрезную машинку с диском, щипцы для стопорных колец, рожковые и накидные ключи, съемники наконечников. Это значит, что простым набором ключей не обойтись, кроме того, этими инструментами нужно уметь пользоваться. С подвеской лучше не рисковать, так как тут идет речь о безопасности вождения.