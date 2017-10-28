Телефонным мошенникам не удалось обмануть бийчан

Телефонным мошенникам, разославшим различным абонентам смс-сообщения о списании денежных средств, не удалось обмануть бийчан.

В различные территориальные отделы полиции МУ МВД России «Бийское» обратились бийчане, получившие смс-сообщения о списании с их электронных счетов семи тысяч рублей . Всего в течение суток на территории г. Бийска было зарегистрировано три аналогичных факта.

К счастью, каждый из данных абонентов первым делом проверил баланс своей карты и убедился, что информация о списании средств оказалась ложной.

Благодаря правильным действиям бийчан, попытка обмана, с целью завладения их деньгами, была сорвана.

Суть подобной формы мошенничества заключается в том, чтобы заставить потенциальную жертву волноваться и набрать указанный в сообщении контактный телефон.

Далее мошенник действует по давно отработанной схеме: представляется сотрудником банка, просит назвать номер карты, набрать продиктованные им цифры и сообщить код подтверждения операции.

К сожалению, ещё нередки случаи, когда граждане добросовестно выполняют все указания неизвестного и, как следствие, лишаются своих электронных денег.

Но есть и позитивные примеры: бийчане стали чаще проверять поступающую информацию и своевременно выявлять факты обмана.