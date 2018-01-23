Термотрансферный принтер
Сегодня в помощь бизнесу известные производители торгового, контрольного, промышленного оборудования выпускают разные устройства. Широкое применение в этой сфере нашел термотрансферный принтер.
Данное устройство является высокопроизводительным маркировочным оборудованием, которое используется для нанесения эмблем на поверхность. Оно позволяет печатать этикетки в рулоне, отличающиеся различными характеристиками.
Задача оборудования
Основным назначением конструкции считается печать самоклеящихся этикеток с хорошей износостойкостью.
Декорируемым покрытием может быть:
— пластик;
— ткань;
— металл;
— риббон или термокартон.
На покрытие за счет оборудования наносят:
— штрих коды;
— логотипы;
— буквенную и цифровую информацию;
— наименование товара;
— графические элементы.
Чтобы в применении устройство было удобным, необходимо купить к нему еще и другие приспособления:
— размотчики и смотчики автоматического вида;
— обрезчики этикеток;
— разделители ленты.
Процесс печати
Устройство эксплуатируют по наилучшему принципу. Чтобы получить готовый продукт, следует выполнить определенные действия:
1. Разработать визуальный вариант этикетки.
2. Создать макет при помощи Windows программ либо привлечь к работе дизайнера.
3. Подключить прибор к ПК при помощи инфракрасного порта или USB-кабеля.
4. Выбрать в разделе «файл» формат «печать».
Таким образом осуществляется процесс печати.
Преимущества оборудования
Данные принтеры обладают следующими достоинствами:
— возможность создавать тонкие линии и элементы;
— использование материалов, которые не применяются при трафаретном способе;
— применение льна, мешковины, холста, сетчатых тканей;
— комфортное нанесение на покрытие с выпуклыми деталями;
— четкое описание с сохранением всех оттенков;
— устойчивость к стирке;
— оперативность нанесения.
При печати огромного числа одинаковых этикеток необходимо их после печати смотать в рулон. В дальнейшем это позволит облегчить процесс наклеивания этикеток. Здесь и был придуман аппликатор этикеток.
Аппликатор этикетки
Данное устройство предназначено для того, чтобы нанести этикетки в рулоне с напечатанной информацией на упаковки продукции.
Выпускают определенные аппликаторы-пистолеты, в которые устанавливают рулон. По надавливанию на курок они отделяют от подложки этикетку, предоставляя возможность оператору оперативно и аккуратно наклеить этикетки на упаковку или на товар. Кроме того, известностью пользуются аппликаторы автоматические. Они монтируются на конвейерные линии и аналогично пистолету-аппликатору отклеивают от подложки этикетки (которые наклеивают на товар проходящий по конвейеру).
Бумага
В большинстве случаев для для термотрансферного принтера используют бумагу А4. Универсальная самоклеющаяся бумага формата А4 имеет термоустойчивую, не расплывающуюся клеевую основу, ровную поверхность, а также обеспечивает крепкое сцепление с неполяризованными поверхностями даже при низких t.
Покупка данного принтера
Во время приобретения принтера стоит обратить внимание на основные характеристики термотрансферного принтера:
— тип печати;
— способ печати;
— характеристики;
— функциональность;
— производитель;
— цена.
При надлежащем уходе, принтер определенно будет выполнять все необходимые задачи. Следует лишь его правильно настроить по инструкции и в дальнейшем грамотно эксплуатировать.
В наше время рынок оборудования и различных приспособлений для нанесения этикеток довольно разнообразен. Но, если принтер необходим для бизнеса, следует выбрать исключительно качественное профессиональное устройство.
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