Сегодня в помощь бизнесу известные производители торгового, контрольного, промышленного оборудования выпускают разные устройства. Широкое применение в этой сфере нашел термотрансферный принтер.

Данное устройство является высокопроизводительным маркировочным оборудованием, которое используется для нанесения эмблем на поверхность. Оно позволяет печатать этикетки в рулоне, отличающиеся различными характеристиками.

Задача оборудования

Основным назначением конструкции считается печать самоклеящихся этикеток с хорошей износостойкостью.

Декорируемым покрытием может быть:

— пластик;

— ткань;

— металл;

— риббон или термокартон.

На покрытие за счет оборудования наносят:

— штрих коды;

— логотипы;

— буквенную и цифровую информацию;

— наименование товара;

— графические элементы.

Чтобы в применении устройство было удобным, необходимо купить к нему еще и другие приспособления:

— размотчики и смотчики автоматического вида;

— обрезчики этикеток;

— разделители ленты.

Процесс печати

Устройство эксплуатируют по наилучшему принципу. Чтобы получить готовый продукт, следует выполнить определенные действия:

1. Разработать визуальный вариант этикетки.

2. Создать макет при помощи Windows программ либо привлечь к работе дизайнера.

3. Подключить прибор к ПК при помощи инфракрасного порта или USB-кабеля.

4. Выбрать в разделе «файл» формат «печать».

Таким образом осуществляется процесс печати.

Преимущества оборудования

Данные принтеры обладают следующими достоинствами:

— возможность создавать тонкие линии и элементы;

— использование материалов, которые не применяются при трафаретном способе;

— применение льна, мешковины, холста, сетчатых тканей;

— комфортное нанесение на покрытие с выпуклыми деталями;

— четкое описание с сохранением всех оттенков;

— устойчивость к стирке;

— оперативность нанесения.

При печати огромного числа одинаковых этикеток необходимо их после печати смотать в рулон. В дальнейшем это позволит облегчить процесс наклеивания этикеток. Здесь и был придуман аппликатор этикеток.

Аппликатор этикетки

Данное устройство предназначено для того, чтобы нанести этикетки в рулоне с напечатанной информацией на упаковки продукции.

Выпускают определенные аппликаторы-пистолеты, в которые устанавливают рулон. По надавливанию на курок они отделяют от подложки этикетку, предоставляя возможность оператору оперативно и аккуратно наклеить этикетки на упаковку или на товар. Кроме того, известностью пользуются аппликаторы автоматические. Они монтируются на конвейерные линии и аналогично пистолету-аппликатору отклеивают от подложки этикетки (которые наклеивают на товар проходящий по конвейеру).

Бумага

В большинстве случаев для для термотрансферного принтера используют бумагу А4. Универсальная самоклеющаяся бумага формата А4 имеет термоустойчивую, не расплывающуюся клеевую основу, ровную поверхность, а также обеспечивает крепкое сцепление с неполяризованными поверхностями даже при низких t.

Покупка данного принтера

Во время приобретения принтера стоит обратить внимание на основные характеристики термотрансферного принтера:

— тип печати;

— способ печати;

— характеристики;

— функциональность;

— производитель;

— цена.

При надлежащем уходе, принтер определенно будет выполнять все необходимые задачи. Следует лишь его правильно настроить по инструкции и в дальнейшем грамотно эксплуатировать.

В наше время рынок оборудования и различных приспособлений для нанесения этикеток довольно разнообразен. Но, если принтер необходим для бизнеса, следует выбрать исключительно качественное профессиональное устройство.