Торговые центры Алтайского края проверят по поручению Генпрокуратуры

Проверка торговых центров и других мест массового пребывания граждан начнется в Алтайском крае по поручению Генпрокуратуры, — рассказывает «АиФ-Алтай».

Поводом для массовых проверок послужила трагедия в Кузбассе, где при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» погибло 64 человека, в том числе 41 ребенок. 28 марта объявлен национальный траур.

Проверку будут проводить органы прокуратуры и местные органы МЧС.

Будут проверены:

торговые центры, в которых есть развлекательные комплексы;

досуговые детские организации;

объекты культуры и спорта;

иные места массового пребывания людей.

Спасатели проведут ревизию систем оповещения и пожаротушения, проверят запасные выходы и систему навигации в помещении. Контролировать устранение выявленных нарушений будет краевая прокуратура.

Отметим, что жители Алтайского края начали собственную проверку торговых центров. Сигналы о нарушениях, которые видны невооруженным взглядом, поступают из разных городов.

Так, жители Бийска проверили ТЦ «Созвездие» и «Ривьера».

«Позвонила подруга и сообщила, что она была в ТЦ «Созвездие» на 3 этаже. Она решила спуститься вниз не по эскалатору, а по лестнице и обнаружила, что все двери закрыты!!! Она проверила и на втором этаже. Где двери также были закрыты. Есть ли в Бийске горячая линия по ТРЦ? Куда можно сообщить?» — написала Оксана Кадочникова в группе «Инцидент Бийск». В комментарии к посту Кристина Маркова написала, что в «Ривьере» запасной выход находится в детской игровой комнате и дверь тоже закрыта на замок.