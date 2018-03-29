Торговые центры Алтайского края проверят по поручению Генпрокуратуры

mavit
Автор: mavit Март 29, 2018 23:45

Торговые центры Алтайского края проверят по поручению Генпрокуратуры

Торговые центры Алтайского края проверят по поручению Генпрокуратуры

Проверка торговых центров и других мест массового пребывания граждан начнется в Алтайском крае по поручению Генпрокуратуры, — рассказывает «АиФ-Алтай».

 Поводом для массовых проверок послужила трагедия в Кузбассе, где при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» погибло 64 человека, в том числе 41 ребенок. 28 марта объявлен национальный траур.

Проверку будут проводить органы прокуратуры и местные органы МЧС. 

Будут проверены:

  • торговые центры, в которых есть развлекательные комплексы;
  • досуговые детские организации;
  • объекты культуры и спорта;
  • иные места массового пребывания людей.

Спасатели проведут ревизию систем оповещения и пожаротушения, проверят запасные выходы и систему навигации в помещении. Контролировать устранение выявленных нарушений будет краевая прокуратура.

Отметим, что жители Алтайского края начали собственную проверку торговых центров. Сигналы о нарушениях, которые видны невооруженным взглядом, поступают из разных городов.

Так, жители Бийска проверили ТЦ «Созвездие» и «Ривьера».

«Позвонила подруга и сообщила, что она была в ТЦ «Созвездие» на 3 этаже. Она решила спуститься вниз не по эскалатору, а по лестнице и обнаружила, что все двери закрыты!!! Она проверила и на втором этаже. Где двери также были закрыты. Есть ли в Бийске горячая линия по ТРЦ? Куда можно сообщить?» — написала Оксана Кадочникова в группе «Инцидент Бийск». В комментарии к посту Кристина Маркова написала, что в «Ривьере» запасной выход находится в детской игровой комнате и дверь тоже закрыта на замок.

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mavit
Автор: mavit Март 29, 2018 23:45
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  • Дмитрий

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    Отличная статья

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  • Николай

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  • галина

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    девочки размещайте фотографии побольше и почаще. барнаульские приюты завалили фотографиями

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  • Татьяна

    Татьяна

    А, когда можно документы подовать?

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  • Gang

    Gang

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