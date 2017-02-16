Трамп велит вернуть Крым

Российские чиновники в шоке.

Президент США Дональд Трамп в микроблоге «Твиттер» задался вопросом: «Крым был взят Россией при администрации Обамы. Был ли Обама слишком мягок по отношению к России?»

За день до этого его пресс-секретарь Шон Спайсер заявил журналистам: «Президент Трамп ясно дал понять, что он ожидает, что российское правительство займётся деэскалацией насилия на Украине и вернёт Крым». После этого российские чиновники, крайне рассчитывавшие на снятие нынешней администрацией Соединённых Штатов санкций с РФ, предложили дождаться слов самого Трампа.