Трамп велит вернуть Крым

Александр
Автор: Александр Февраль 16, 2017 19:45

Трамп велит вернуть Крым

Трамп велит вернуть Крым

Российские чиновники в шоке.

Президент США Дональд Трамп в микроблоге «Твиттер» задался вопросом: «Крым был взят Россией при администрации Обамы. Был ли Обама слишком мягок по отношению к России?»

За день до этого его пресс-секретарь Шон Спайсер заявил журналистам: «Президент Трамп ясно дал понять, что он ожидает, что российское правительство займётся деэскалацией насилия на Украине и вернёт Крым». После этого российские чиновники, крайне рассчитывавшие на снятие нынешней администрацией Соединённых Штатов санкций с РФ, предложили дождаться слов самого Трампа.

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Александр
Автор: Александр Февраль 16, 2017 19:45
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