Трамп велит вернуть Крым

Российские чиновники в шоке.
Президент США Дональд Трамп в микроблоге «Твиттер» задался вопросом: «Крым был взят Россией при администрации Обамы. Был ли Обама слишком мягок по отношению к России?»
За день до этого его пресс-секретарь Шон Спайсер заявил журналистам: «Президент Трамп ясно дал понять, что он ожидает, что российское правительство займётся деэскалацией насилия на Украине и вернёт Крым». После этого российские чиновники, крайне рассчитывавшие на снятие нынешней администрацией Соединённых Штатов санкций с РФ, предложили дождаться слов самого Трампа.
Читайте также
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Ольга
Если я хочу работать в стоматологии мёд сестрой мне можно пройти курсы или учиться на мёд.сеструЧитать статью
-
Алина
Что нужно сдавать для поступления на технологию мяса и мясных продуктовЧитать статью
-
Ольга
Светлая память. Жаль, такой хороший человек.Читать статью
-
Ирина
Это бывшая школа N 30?Читать статью
-
катя 4 классс
мне кажется что сложная программаЧитать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий