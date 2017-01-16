Три четверти россиян рады, что Россию боятся

Таковы результаты опроса фонда «Общественное мнение», проведённого в конце 2016 года.

Согласно результатам социологов из ФОМ, 86 % опрошенных россиян считают, что Россию в мире боятся, а 75 % респондентов этому обстоятельству рады. При этом половина из полутора тысяч собеседников ФОМа — 51 % — одновременно полагает, что к России в мире относятся необъективно. Кроме того, 70 % граждан называют Россию свободной, а 58 % — богатой страной.

Осенью исследование взглядов россиян на широкий круг вопросов провели немецкие социологи.