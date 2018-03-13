Целлюлозный утеплитель для обшивки зданий

Реализация плана энергоснабжения осуществляется путем внедрения современных технологий. Появление целлюлозного утеплителя стало важным изобретением 21 века. Данный теплоизоляционный материал широко применяется в строительной промышленности во всем мире для утепления фасадов жилых домов,промышленных зданий и т.д.

Утеплитель из целлюлозы является серьезным конкурентом для традиционных теплоизоляционных материалов на минеральной основе. На данный момент этот материал считается наиболее выгодным с экономической точки зрения, так как изготовляется из бумажных отходов. С каждым годом спрос на целлюлозный утеплитель продолжает расти. Это обусловлено следующими качествами этого материала:

— абсолютная безопасность для человеческого организма, не содержит вредных, ядовитых веществ, не вызывает аллергии;

— обладает высочайшими теплоизолирующими свойствами, не образовывает конденсат;

— трудновоспламеняем при высоких температурах, относится к материалам с малыми дымообразующими способностями;

— имеет высокие звукоизоляционные свойства;

— эффективно защищает строение от гниения, предотвращает появление различных насекомых и грызунов, не способствует размножению грибков и плесени.

— теплоизолирующий слой исключает образование «мостиков холода»;

— экономный и практичный при нанесении;

— пропускает воздух, что дает возможность «дышать» зданию.

Предприятия, применяющие в строительстве данный материал, смело заявляют, что конкурентов для него не существует.

В Украине материал появился в 2005 году и уже занял лидирующее место на рынке утеплителей. По своей структуре, целлюлозный утеплитель очень легкий и рыхлый. В его состав входит вторичная целлюлоза, антисептики и нелетучие антипирены. Благодаря этому, производители гарантируют долговечность и безопасность фасадной теплоизоляции.

Целлюлозный утеплитель не имеет противопоказаний, применим для любых поверхностей, легко наноситься на бетон, древесину, камень, цемент, металл. Он прикрепляется влажно-клеевым методом для утепления потолков, внутренних и наружных стен, полов, мансард, перегородок и др.

Учитывая все достоинства целлюлозного утеплителя, можно твердо заявить, что эта технология утепления стен будет использоваться в строительной индустрии еще много лет, ведь альтернативу ему найти не так уж и просто.

Традиционным минеральным теплоизоляционным материалам в ближайшее время придется немного «подвинуться» и освободить долю рынка для утеплителей на целлюлозной основе.