Тюменские следователи защитили власть от школьника

16-летнего подростка обвинили в интернет-экстремизме.

Сотрудники Следственного комитета в Тюменской области возбудили уголовное дело по печально знаменитой 282-й статье УК РФ в отношении парня, который в соцсети «ВКонтакте» разместил сообщение, «содержащее лингвистические признаки унижения человеческого достоинства по признаку национальности и принадлежности к группе «представителей власти». Дома у подростка провели обыск и нашли «атрибуты экстремистской направленности, в том числе трафареты, листовки». Мальчику грозит от двух до пяти лет колонии.

Примечательно, что социологи не считают представителей власти социальной группой, а на отсутствие в законодательстве точного разъяснения, что же под ней понимается, обращал внимание даже Верховный суд.