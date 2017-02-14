Тюменские следователи защитили власть от школьника

16-летнего подростка обвинили в интернет-экстремизме.
Сотрудники Следственного комитета в Тюменской области возбудили уголовное дело по печально знаменитой 282-й статье УК РФ в отношении парня, который в соцсети «ВКонтакте» разместил сообщение, «содержащее лингвистические признаки унижения человеческого достоинства по признаку национальности и принадлежности к группе «представителей власти». Дома у подростка провели обыск и нашли «атрибуты экстремистской направленности, в том числе трафареты, листовки». Мальчику грозит от двух до пяти лет колонии.
Примечательно, что социологи не считают представителей власти социальной группой, а на отсутствие в законодательстве точного разъяснения, что же под ней понимается, обращал внимание даже Верховный суд.
Читайте также
- Владивостокец заявил в прокуратуру на жену-вегетарианку, лишившую детей мяса 0 12.Окт
- Алтайская библиотека заняла призовое место на всероссийском конкурсе 0 01.Дек
- В Алтайском крае продолжают работу по совершенствованию службы скорой медицинской помощи 0 02.Ноя
- Дары для Бийского краеведческого музея 1 19.Мар
- Владимир Путин назначил новым главой Минэкономразвития Максима Орешкина 0 30.Ноя
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
катя 4 классс
мне кажется что сложная программаЧитать статью
-
ИДА ГЕРМАНИЯ
Как жалко уходят такие знаменитые люди пусть земля ему будет пухом ЯДВИГА держитесь крепитесь вы были такая идеальная пара я…Читать статью
-
людмила греция
СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬЧитать статью
-
владимир
Надейся и жди.....Читать статью
-
Не Лёва, а ВладимирЧитать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий