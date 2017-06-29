«У вас будет малыш» — конференция для ожидающих пополнения

Александр
Автор: Александр Июнь 29, 2017 23:45

«У вас будет малыш» — конференция для ожидающих пополнения

"У вас будет малыш" - конференция для ожидающих пополнения

Уважаемые мамочки! 3-го июня в ЦГБ в 10.00 для вас и ваших родственников  будет организована информационно-развлекательная конференция «У вас будет малыш!»

В программе:  выступление детских коллективов  города, презентации ведущих акушеров-гинекологов города о полезном и вредном при беременности, коротко о главном: материнский капитал, обязательные выплаты по беременности и родам, конкурсы и ПОДАРКИ!

Приглашаем вас вместе с мужьями, сёстрами, мамами, подругами на конференцию, которая состоится в конференц-зале Центральной городской больницы на втором этаже.

Официальный сайт г. Бийска

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Автор: Александр Июнь 29, 2017 23:45
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