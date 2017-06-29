«У вас будет малыш» — конференция для ожидающих пополнения

Уважаемые мамочки! 3-го июня в ЦГБ в 10.00 для вас и ваших родственников будет организована информационно-развлекательная конференция «У вас будет малыш!»
В программе: выступление детских коллективов города, презентации ведущих акушеров-гинекологов города о полезном и вредном при беременности, коротко о главном: материнский капитал, обязательные выплаты по беременности и родам, конкурсы и ПОДАРКИ!
Приглашаем вас вместе с мужьями, сёстрами, мамами, подругами на конференцию, которая состоится в конференц-зале Центральной городской больницы на втором этаже.
Официальный сайт г. Бийска
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