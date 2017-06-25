Ухаживаем за газоном правильно

Если вы не сотрудник стадиона «Петровский», то задача ухода за рулонным газоном вполне выполнима. Главное правило ухода — знать за чем именно вы ухаживаете. Для получения такой информации достаточно проявить внимательность при покупке газона или иметь под рукой справочник луговых трав. Если покупка совершалась в профессиональной компании, а не в торговом центре, то к газону будут приложены сопроводительные документы и даны рекомендации по уходу.

Рекомендации по правильному уходу

Орошение и стрижка — вот два основных процесса, образующих цикл работы с зелёным газоном. Уход за рулонным газоном после укладки начинается с полива. Здесь главное не перебарщивать и внимательно следить за травой. На начальном этапе газону нужно немного больше влаги и фосфорных удобрений, но создавать на газоне искусственные водоёмы не стоит. Из множества указаний и требований выделим четыре основных правила ухаживания за газонной травой:

Норма полива — 13 мм за один заход, но прижившийся газон модно не поливать вообще, если погода стоит нормальная или влажная. В засушливую погоду производится регулярный полив по указанной выше норме.

Стрижку газона требуется проводить регулярно, поскольку разрастающаяся трава потребляет больше микроэлементов из почвы, почва беднеет, трава теряет свой привлекательный цвет.

Стричь газон лучше мульчирующей газонокосилкой, чтобы создавать для почвы естественное удобрение, стрижку проводить в сухое тёплое время.

Сезонный уход начинается весной с удаления сорняков и засыпания семян с удобрениями на место проплешин. Осенью требуется удалить с газона листья и добавить в почву компост.

За каким газоном уход не нужен?

Если газон не несёт декоративных функций, уход за ним не нужен, т.е. после прорастания корневой системы можно бросить его на произвол судьбы, как это часто делают англичане. Такое возможно, если газон соответствует минимальным требованиям, т.е. покупался в хорошей компании. Сегодня можно любой рулонный газон купить с доставкой— такие компании помогут и с укладкой, если в этом возникнет необходимость. После нескольких поливов уход за травой вполне допустимо прекратить.

Культивация, обогащение почвы, стрижка — эти операции держат траву в хорошей форме, поскольку у газонных трав сильная корневая система, требующая подпитки минеральными элементами и водой. Чтобы трава была зелёной и радовала глаз, удобрять её нужно два раза в год после укрепления корневой системы и вдвое больше в период роста. Разница между весенними и осенними удобрениями — количество азота. Азота нужно больше весной и меньше осенью.