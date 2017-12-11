Если Вы решили купить откатные ворота, необходимо понимать, что автоматические устройства в большей степени, нежели механические, нуждаются в регулярном осмотре и смазки. Раз в год их нужно смазывать: все петли, ролики, замок и внешние подшипники, чтобы избежать проблем с эксплуатацией.

Основные виды поломок

Из-за больших нагрузок на петли ворот именно эта деталь ломается чаще всего. Существует семь основных видов поломок петель:

1. Смещение;

2. Деформация;

3. Шток вышел из строя;

4. Коррозия;

5. Крепящие элементы ослабились;

6. Утечка масла из привода;

7. В зимнее время часто выходит из строя привод движения.

Если вы обнаружили, что ваши петли вышли из строя, вы можете попробовать самостоятельно отремонтировать их или заменить, но все же рекомендуется вызывать специалистов. Регулярная смазка значительно увеличит срок работоспособности петель.

Еще одной частой поломкой является деформация каркаса ворот. Из-за деформации каркаса створки ворот могут провисать. Если створки начнут провисать, их уже не отремонтируешь самостоятельно, так как створки необходимо снимать и выравнивать деформацию.

Увеличение срока эксплуатации откатных ворот

Чтобы увеличить срок службы откатных ворот, необходимо регулярно проводить следующие действия:

1. Смазывать все двигающиеся элементы;

2. Очищать двигающиеся механизмы от пыли и грязи;

3. Проверять дистанционный пульт управления на правильность работы;

4. Убедиться, что ворота не скрипят во время открытия и закрытия.

Владельцы откатных ворот часто допускают ошибку в размещении проводов питания. Заезжая в гараж, водитель может не заметить провод и наехать на него, что приведет к полному отключению автоматического механизма ворот. При повреждении провода питания необходима срочные ремонтные работы.

Уход за откатными воротами зимой

Обычно компания, продающая и устанавливающая ворота, предоставляет покупателю полный список необходимых действий по уходу. Основными рекомендациями являются следующие:

1. На пути ворот не должно быть снега и льда, так как они являются препятствиями;

2. Не ускорять и не замедлять движение ворот;

3. Уплотнительную резинку регулярно чистит от грязи;

4. В минусовую температуру запрещено долгое время держать ворота в полуоткрытом состоянии.

Остальные правила по уходу зависят от конструкции ворот. Если соблюдать правила ухода, ваши ворота прослужат вам максимально долгий срок.