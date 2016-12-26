Умер британский певец и композитор Джордж Майкл

Ему было 53 года.

По словам агента артиста, «он мирно скончался у себя дома во время рождественских праздников».

Джордж Майкл родился в Лондоне в 1963 году и обрёл известность в начале 1980-х в составе поп-дуэта «Wham!». Его песни неоднократно возглавляли хит-парады Великобритании и США, а число проданных музыкальных альбомов превысило 100 миллионов.

Самая популярная в России песня Джорджа Майкла — Last Christmas («Прошлое Рождество»).