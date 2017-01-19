Умные вымрут

Такое открытие сделали исландские генетики.

Согласно выводам, сделанным на основе наблюдений за жизнью исландцев и анализа их ДНК, склонность к обучению и высокий уровень интеллекта негативно влияют на перспективы продолжения рода. Исследованию помогла относительная изолированность островной страны, хорошая изученность фамильного древа семей и статистика успеваемости. Выяснилось, что чем больше «умных» генов (отвечающих за интеллектуальные способности) есть у человека, тем меньше детей он производит на свет — в среднем на 6 %.

Учёные пришли к выводу, что быть умным в эволюционном плане невыгодно: дети умных родителей будут оставлять меньше потомства и чаще умирать бездетными. Следовательно, рано или поздно их вытеснят люди со средним уровнем развития, которые более успешны в плане размножения. Доля людей с комбинациями «умных» генов уже снизилась по сравнению с 1990 годом, говорят исследователи.