Уникальность курсовой: как проверить и повысить

Написание курсовой работы – этап, который не может миновать ни один студент. Такое исследование наглядно доказывает педагогам, насколько учащийся ориентируется в своей специализации. Кроме того, курсовик помогает достичь высот в сфере анализа данных, повысить интерес к своей будущей профессии.

Беда в том, что мало написать свой труд. Нужно, чтобы он соответствовал определенным стандартам. И если с содержанием и оформлением трудностей обычно не возникает, то при проверке работы на «Антиплагиате» могут выявиться проблемы. Ведь речь идет не о необычном взгляде на рассматриваемый студентом вопрос, а об уникальности текста. В соответствии с правилами, такой показатель должен колебаться в пределах 75-90%. Каждый вуз сам устанавливает рамки. Как определить уровень оригинальности? И что делать, если с таким усердием написанный труд оказывается неуникальным?

Самостоятельная проверка

Прежде чем искать способ повысить уникальность курсовой онлайн, необходимо точно установить размеры проблемы. Чтобы сделать это, нужно воспользоваться услугами специализированных сервисов:

Антиплагиат.ру;

Advego;

ETXT;

TEXT.RU.

Лучше не останавливаться на показаниях одного ресурса. Ведь каждый из них работает на основе собственного алгоритма. А значит, результаты могут значительно отличаться друг от друга. Кроме того, студент не может знать, какой сервис для проверки выберет преподаватель. И что немаловажно, учебными заведениями часто используется закрытый ресурс «Антиплагиат.ВУЗ». Получить доступ к этой платформе довольно сложно. Однако выход есть: можно воспользоваться платными услугами специализированных ресурсов, которые обеспечат тестирование курсовой на закрытом для студентов сервисе.

С другой стороны, если большинство бесплатных платформ показало высокий процент уникальности, вряд ли стоит переживать за проверку на «Антиплагиат.ВУЗ». А вот что делать тем, кого результаты тестирования не порадовали?

Как самостоятельно повысить уникальность курсовой

Благодаря тому, что специализированные программы выделяют цветом неуникальные фрагменты работы, студенту видно, что необходимо переделать. Чаще всего причиной низкой оригинальности становятся:

шаблонные фразы и обороты;

цитаты;

правила, формулы.

Проще всего избавиться от избитых словосочетаний. Их легко заменить близкими по смыслу выражениями. А популярные обороты, вроде, «во-первых», «во-вторых» и т. д. лучше заместить списками. Кстати, изменение структуры текста тоже повышает его уникальность.

Что касается цитат, то, если позволяет формат изложения, можно заменить их пересказом основной мысли со ссылкой на автора. Не лишним будет в таких частях работы дописать абзац с собственным мнением и выводами.

С последним пунктом списка – правилами и формулами, к сожалению, ничего не поделаешь. Однако допустимый процент уникальности как раз и рассчитан на то, что в курсовой работе будут неоригинальные фрагменты.

Помощь профессионалов

Если время поджимает, да и сил на редактирование курсовика уже не остается, можно воспользоваться помощью профессиональных рерайтеров. Они в кратчайшие сроки переделают работу без потери смысла. У такого способа решения проблемы есть два минуса. Во-первых, как и любой другой, труд рерайтера должен быть оплачен. А во-вторых, такое исследование уже перестает быть пусть не совсем идеальным, но все-таки авторским исследованием студента.