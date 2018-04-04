Уникальность курсовой: как проверить и повысить

mavit
Автор: mavit Апрель 4, 2018 04:46

Уникальность курсовой: как проверить и повысить

Написание курсовой работы – этап, который не может миновать ни один студент. Такое исследование наглядно доказывает педагогам, насколько учащийся ориентируется в своей специализации. Кроме того, курсовик помогает достичь высот в сфере анализа данных, повысить интерес к своей будущей профессии.

Беда в том, что мало написать свой труд. Нужно, чтобы он соответствовал определенным стандартам. И если с содержанием и оформлением трудностей обычно не возникает, то при проверке работы на «Антиплагиате» могут выявиться проблемы. Ведь речь идет не о необычном взгляде на рассматриваемый студентом вопрос, а об уникальности текста. В соответствии с правилами, такой показатель должен колебаться в пределах 75-90%. Каждый вуз сам устанавливает рамки. Как определить уровень оригинальности? И что делать, если с таким усердием написанный труд оказывается неуникальным?

написание научной работы

Самостоятельная проверка

Прежде чем искать способ повысить уникальность курсовой онлайн, необходимо точно установить размеры проблемы. Чтобы сделать это, нужно воспользоваться услугами специализированных сервисов:

  • Антиплагиат.ру;
  • Advego;
  • ETXT;
  • TEXT.RU.

Лучше не останавливаться на показаниях одного ресурса. Ведь каждый из них работает на основе собственного алгоритма. А значит, результаты могут значительно отличаться друг от друга. Кроме того, студент не может знать, какой сервис для проверки выберет преподаватель. И что немаловажно, учебными заведениями часто используется закрытый ресурс «Антиплагиат.ВУЗ». Получить доступ к этой платформе довольно сложно. Однако выход есть: можно воспользоваться платными услугами специализированных ресурсов, которые обеспечат тестирование курсовой на закрытом для студентов сервисе.

С другой стороны, если большинство бесплатных платформ показало высокий процент уникальности, вряд ли стоит переживать за проверку на «Антиплагиат.ВУЗ». А вот что делать тем, кого результаты тестирования не порадовали?

Как самостоятельно повысить уникальность курсовой

Благодаря тому, что специализированные программы выделяют цветом неуникальные фрагменты работы, студенту видно, что необходимо переделать. Чаще всего причиной низкой оригинальности становятся:

  • шаблонные фразы и обороты;
  • цитаты;
  • правила, формулы.

Проще всего избавиться от избитых словосочетаний. Их легко заменить близкими по смыслу выражениями. А популярные обороты, вроде, «во-первых», «во-вторых» и т. д. лучше заместить списками. Кстати, изменение структуры текста тоже повышает его уникальность.

Что касается цитат, то, если позволяет формат изложения, можно заменить их пересказом основной мысли со ссылкой на автора. Не лишним будет в таких частях работы дописать абзац с собственным мнением и выводами.

написание научной работы

С последним пунктом списка – правилами и формулами, к сожалению, ничего не поделаешь. Однако допустимый процент уникальности как раз и рассчитан на то, что в курсовой работе будут неоригинальные фрагменты.

Помощь профессионалов

Если время поджимает, да и сил на редактирование курсовика уже не остается, можно воспользоваться помощью профессиональных рерайтеров. Они в кратчайшие сроки переделают работу без потери смысла. У такого способа решения проблемы есть два минуса. Во-первых, как и любой другой, труд рерайтера должен быть оплачен. А во-вторых, такое исследование уже перестает быть пусть не совсем идеальным, но все-таки авторским исследованием студента.

Читайте также

mavit
Автор: mavit Апрель 4, 2018 04:46
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Дмитрий

    Дмитрий

    Отличная статья

    Читать статью
  • Николай

    Николай

    Достойной и красивой певицы достойный отпуск и пусть нас радует новыми песнями здоровья и удачи С большим уважением

    Читать статью
  • галина

    галина

    девочки размещайте фотографии побольше и почаще. барнаульские приюты завалили фотографиями

    Читать статью
  • Татьяна

    Татьяна

    А, когда можно документы подовать?

    Читать статью
  • Gang

    Gang

    Необходимо бойкотировать любые концерты,фестивали и выставки,организуемые Бериными.Ни копейки на нужды извращенцев!Вот тогда Спиваков,Нетребко и Эйвазов будут вынуждены искать новых,нормальных и…

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии