Услуга веб-дизайна в Минске

Сегодня наличие веб-сайта уже не отличительный признак, выделяющий вашу компанию среди конкурентов, а производственная необходимость. Потенциальные клиенты не станут вникать в то, как с вами связаться, где расположен ваш офис, и изучать прочие нюансы, если они могут просто зайти в интернет и заказать нужный товар или услугу у конкурентов.

Вдобавок, сайт должен быть этически привлекательным – ведь это лицо компании, а также удобным и функциональным – иначе пользователь попросту закроет его и перейдет на другой. Мы занимаемся созданием сайтов более 8 лет, и гарантируем вам лучший веб дизайн в Минске, сочетающий в себе красоту и функциональность, независимо от направления деятельности вашей компании.

Современный пользователь сети интернет очень разбалован и крайне придирчив к сайтам. Практически гарантированно пользователя отолкнет:

Непрезентабельный внешний вид.

Слишком медленная загрузка.

Любая сложность в навигации.

Несмотря на то, что цены на web дизайн в Беларуси у нашей компании одни из самых низких, многие люди пренебрегают разработкой визуальной концепции и заказывают лишь верстку кода. Следует понимать, что у таких сайтов, несмотря на функционал, будет низкая посещаемость.

Также следует знать, что поисковые системы ежегодно ужесточают правила ранжирования, и непрезентабельные сайты с запутанным интерфейсом попросту не попадают в ТОП поисковой выдачи — даже при грамотно составлено семантическом ядре и соблюдении всех правил СЕО.

Разработка веб-дизайна с нуля – идеальный момент для закладки «фундамента» будущих модификаций. Любые изменения сайтов, изначально предназначенных для модернизации, обходятся значительно дешевле, чем изучение и переписывание незнакомого кода.

Этапы разработки веб-дизайна:

Пообщавшись с вами, наш представить запишет ваши пожелания, предложит, каким способом их можно реализовать и озвучит примерную цену за работу. Затем, наши специалисты изучат актуальные для вашей тематической ниши тенденции, а веб-дизайнер разработает графическую концепцию, с учетом актуальных для вашей деятельности тенденций и стиля вашей компании. С вами будет согласован предварительный визуальный макет будущего сайта, после чего девелоперы «прикрутят» к нему оптимальное для вашей ниши семантическое ядро. После этого будет отлажена навигационная составляющая, проведено тестирование работоспособности скриптов и внесены соответствующие корректировки в код. На заключительном этапе будут оптимизированы кроссплатформенность и кроссбраузерность, чтобы ваш сайт отображался корректно независимо от типа пользовательского браузера и устройства.

Причины, обратиться к нам

Если положительные отзывы для вас не показатель – изучите созданные нами проекты. Вы убедитесь, что разрабатываемые нами веб-ресурсы:

Соответствуют всем актуальным требованиям веб-дизайна.

Эстетически привлекательны.

Мультифункциональны.

Быстро грузятся и корректно отображаются на любых устройствах.

Вдобавок мы предоставляем трехлетнюю гарантирую, а благодаря демократичной ценовой политике, стоимость наших услуг ниже рыночной. Просто сравните цены, и поймете сами, что, решив заказать веб-дизайн у нас, вы не прогадаете!