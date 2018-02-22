Услуги печати

mavit
Автор: mavit Февраль 22, 2018 01:30

Услуги печати

Полиграфические услуги на сегодня предоставляет достаточное количество компаний, что позволяет всем нуждающимся в этих услугах людям получить достойное изделие по приемлемой цене. Обычно, услуги печати нужны людям в связи с их профессиональной деятельностью, обычно, компаниям для рекламных целей.

Объём оказываемых услуг частным лицам для домашних целей не значителен, да и печать нужной информации сегодня можно произвести дома, приобретя принтер.

Виды печати

Полиграфические изделия практически всегда производят из бумаги разного вида, что позволяет получить интересный и довольно стойкий к разным условия использования продукт рекламы. Кроме того, от применяемой бумаги зависит вид печати, которую будут использовать что бы произвести печать листовок, флаеров, плакатов и других продуктов. В современном полиграфическом производстве применяют 3 основных вида печати, а именно:

  1. Офсетная печать- применяется на бумаге обычного и мелованного вида. Такой способ применяется в обычных домашних принтерах и является очень доступным способом получения полиграфической продукцией. Применять этот способ можно только на тонкой бумаге, но ее вид при этом не учитывается, с успехом можно применять офсетную бумагу или мелованную, главное, чтобы она была тонкая.
  2. Трафаретный способ печати применяют при изготовлении открыток, флаеров, на изделиях из текстиля или кожи. При этом способе сам рисунок сначала находиться на специальных трафаретах и затем с их помощью переноситься на изделия. Его применение, например, когда требуется печать открыток, удобен тем, что скорость печати очень велика. Поэтому, его логично применять на больших объёмах продукции.
  3. Цифровая печать отличается тем, что у нее высокая скорость изготовления продукции, его можно применять на разной бумаге и обрабатывать им разные изделия. В основном, такой способ используют, если нужно получить полиграфическое изделие хорошего качества, при котором передача изображения происходит очень точно.

Стоит учитывать, что при производстве полиграфической продукции качество довольно сильно важно. Обычно, офсетную печать применяют на больших изделиях рекламного характера, а цифровую печать используют, чтобы изготавливать визитки, флаеры и другие небольшие вещи, требующие высокой четкости. Трафаретный способ чаще применяется для переноса изображения на предметы.

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mavit
Автор: mavit Февраль 22, 2018 01:30
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