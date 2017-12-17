Поставить ограждение на крышу нужно для того, чтобы человек, который потерял равновесие, не упал вниз. Без кровельного ограждения нельзя говорить о безопасности людей при их пребывании на крыше. Во время выбора определённого кровельного ограждения важно оценить его наполненность. Существует множество различных ограждения на крышу.

В зимнее время особо ценятся снегодержатели. Например, переходной мостик кровельный включает в себя отличительную конструкцию, позволяющая ему задёргивать в период зимы много снега. Кроме того, он не нагружает крышу, а плотно по горизонтальному направлению скапливается. Изготовление снегодержателей очень важно для защиты крыши от повреждений. Также они помогают удержать снег от его падения на людей.

Установка кровельных ограждений происходит с использованием оцинкованных саморезов, которые имеют резиновые шайбы. Место крапления очень важно обработать герметическим средством, обладающим стойкостью к перепаду температур.

Горизонтальные виды труб устанавливают в опорных элементах с помощью саморезов по металлу. Конечные части труб прикрывают заглушками, чтобы предотвратить попадание внутрь влаги и защитить их от коррозии.

Различные способы ограждения и их установка

Прозрачный экран как ограждение из надёжных материалов в своей основе имеет металл. Кровельные универсальные ограждения подразумевают наличие специальной системы, регулирующей угол такой конструкции относительно угла ската крыши.

Универсальное ограждение должно быть рассчитано на проведение установки к любому виду покрытия:

металлическая черепица,

металлический профиль,

фальцевая кровля,

мягкая кровля из рулонных материалов,

асбестоцементный лист

И другие покрытия.

Говоря о снегодержателях, как о том виде кровли, который сейчас очень актуален, нужно отметить, что подбор этого ограждения зависит от материалов кровельного покрытия и бюджета хозяина дома.

Установка кровельного ограждения, которыми и являются снегозадержатели, может происходить как по крайней части карниза, так и вдоль всего покрытия. Но важно знать, что для установки кровельного ограждения есть свои нормы. Они описываются в правилах и закладываются ещё в начале проектирования.