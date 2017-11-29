В 2017 году в Алтайский край переехали более 24 тысяч человек

По итогам девяти месяцев 2017 года в Алтайский край переехали более 24,1 тысяч человек, в том числе из других регионов России – 16,8 тыс. человек. Такие данные приводит крайстат, — рассказывает «Алтайская правда».
Как подчеркивают в Минэкономразвития региона, сохраняется тенденция снижения миграционной активности в пределах края. Так, внутрикраевая миграция за январь-сентябрь уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом 2016-го на 8,7%.
При этом с начала года число прибывших в край из-за пределов России выросло на 4,2%: в том числе из стран дальнего зарубежья – на 12,1%, стран ближнего зарубежья – на 3,6%. Международный миграционный прирост составил 575 человек. Показатель увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,3 раза.
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Вася
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КЛИМ ЧУГУНКИН
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