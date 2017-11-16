В 2017 году в Алтайском крае снизилась смертность населения

mavit
Автор: mavit Ноябрь 16, 2017 23:46

В 2017 году в Алтайском крае снизилась смертность населения

В 2017 году в Алтайском крае снизилась смертность населения

По итогам девяти месяцев 2017 года в Алтайском крае снизилась общая смертность населения. Всего в регионе умерли 24 тыс. 994 человека, — рассказывает «Алтайская правда».

При этом сохраняется снижение смертности от управляемых причин. По данным крайстата, на 10,1% стали меньше умирать от болезней органов дыхания, на 8,8% — от туберкулеза, на 4,9% — болезней системы кровообращения.

Младенческая смертность сократилась на 4,3%. Всего в этом году умерли 138 детей в возрасте до года.

Всего с начала года в Алтайском крае родилось более 19,3 тыс. детей.

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mavit
Автор: mavit Ноябрь 16, 2017 23:46
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