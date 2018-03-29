В Алтайский край направляют спасательные отряды из соседних областей

mavit
Автор: mavit Март 29, 2018 23:45

В Алтайский край направляют спасательные отряды из соседних областей

В Алтайский край направляют спасательные отряды из соседних областей

Более 200 спасателей с техникой и плавсредствами из Новосибирской области, Республики Алтай и Красноярска направляются в Алтайский край для оказания помощи в борьбе с подтоплениями, — сообщает Официальный сайт Алтайского края.

По оперативным данным, в зоне подтопления талыми водами находятся семь населенных пунктов Краснощековского, Третьяковского и Чарышского районов. Люди не пострадали, их своевременно эвакуировали.

По сообщению Главного управления МЧС России по региону, причина подтоплений — интенсивное таяние снега и склоновые стоки, которые устремляются в пониженные участки местности, заливая дворы, подвальные помещения и приусадебные участки. Синоптики дают неблагоприятный прогноз — в ближайшие несколько дней ожидаются дожди. Главы муниципалитетов вводят режим чрезвычайной ситуации.

На откачке воды в подтопленных домовладениях и возведении защитных сооружений задействованы более 450 специалистов и порядка 140 единиц техники. Дополнительные силы спасателей требуются из-за возможного ухудшения ситуации от многодневных дождей.

«Ситуация объективно очень сложная и будет развиваться продолжительное время. Мы реально оцениваем обстановку, зона подтопления из-за осадков будет расширяться. Оснащенность наших подразделений позволяет автономно работать на любой территории в течение месяца. Пока предварительный срок командировки наших сил в пострадавшие районы — две недели», — говорит начальник Сибирского регионального центра МЧС России Сергей Диденко.

Предварительно в режиме видеоселекторной связи Сергей Диденко и Губернатор Алтайского края Александр Карлин обсудили план совместной работы. Начальник Сибирского регионального центра МЧС России попросил главу региона максимально эффективно задействовать группировку МЧС России, которая сосредоточена в регионе для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ и в течение ближайших суток будет дополнительно усилена. Сергей Диденко отметил, что в боевую готовность приведены все аэромобильные силы Сибирского регионального центра МЧС России, поскольку ситуация с подтоплением талыми водами нестабильная и в других сибирских регионах, в частности в Туве, Хакасии, на территории Красноярского края.

Фото: amic.ru

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mavit
Автор: mavit Март 29, 2018 23:45
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    Отличная статья

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    девочки размещайте фотографии побольше и почаще. барнаульские приюты завалили фотографиями

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  • Татьяна

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