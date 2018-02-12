В Алтайском крае более 20 семей подали заявления на получение выплат за первенца

В краевом перинатальном центре «Дар» провели консультацию для будущих мам по вопросам получения ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, — рассказывает Официальный сайт Алтайского края.

Участие во встрече приняли депутат Государственной Думы Даниил Бессарабов и специалисты Министерства труда и социальной защиты Алтайского края.

С 23 января в Алтайском крае все управления социальной защиты населения и многофункциональные центры ведут прием документов на назначение новой социальной выплаты. На сегодняшний день в регионе приняли более 20 заявлений, сообщают в Минтрудсоцзащиты края. Даниил Бессарабов отметил, что новая мера поддержки, инициированная Президентом России Владимиром Путиным, направлена на развитие детства и материнства: «Выплаты на первенца — уникальная мера социальной поддержки семей. До сегодняшнего дня беспрецедентными были меры социальной поддержки на второго, третьего и последующих детей, они стимулировали многодетность. Сегодня принято правильное решение о поддержке семей, в которых родился первый ребенок».

О механизме ежемесячной выплаты, пакете документов, которые необходимо предоставить в органы социальной защиты, рассказала начальник отдела детских пособий Министерства труда и социальной защиты Алтайского края Марина Кораблева. Она пояснила, что для назначения выплаты ребенок должен быть рожден не ранее 1 января 2018 года. «Выплата предоставляется до достижения ребенком возраста полутора лет, но изначально назначается на один год. Затем необходимо вновь подтвердить свое право на получение выплаты», — рассказала Марина Кораблева.

Для назначения выплаты потребуются документы, подтверждающие принадлежность к гражданству Российской Федерации мамы и ребенка; свидетельство о рождении ребенка; сведения о доходах всех членов семьи за последние 12 месяцев (зарплата, пенсия, соцвыплаты, стипендия, денежное довольствие военнослужащих); документ, подтверждающий реквизиты счета заявителя, открытый в российской кредитной организации. Даниил Бессарабов акцентировал внимание будущих мам на том, что если обратиться за назначением выплаты в течение шести месяцев, то она будет производиться с даты рождения первенца, если по истечении этого срока — то со дня подачи заявления.

Напомним: право получения выплаты распространяется на семьи со среднедушевым доходом не выше полуторакратной величины прожиточного минимума, установленной в крае для трудоспособного населения за второй квартал 2017 года. В 2018 году это 15003 рубля на каждого члена семьи. Среднедушевой доход рассчитывают исходя из суммы доходов членов семьи за последние 12 месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления. Размер ежемесячной выплаты при рождении или усыновлении первого ребенка в Алтайском крае составляет 9434 рубля.

Фото: Министерство труда и социальной защиты Алтайского края

