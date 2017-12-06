В Алтайском крае число браков в полтора раза превышает количество разводов

mavit
Автор: mavit Декабрь 6, 2017 23:45

В Алтайском крае число браков в полтора раза превышает количество разводов

В Алтайском крае число браков в полтора раза превышает количество разводов

В Алтайском крае число зарегистрированных браков в полтора раза превышает количество разводов. Такие данные приводит Алтайкрайстат.

По информации ведомства, за десять месяцев 2017 года в регионе зарегистрировали более 13,1 тысячи браков. Это на 4,1% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Число браков в полтора раза превышает число разводов за этот же период. С января по октябрь в Алтайском крае родилось более 21,5 тысячи детей, сообщает Министерство экономического развитие региона.

 

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mavit
Автор: mavit Декабрь 6, 2017 23:45
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