В Алтайском крае около 400 женщин получили профессию во время декретного отпуска

В 2017 году в Алтайском крае около 400 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, прошли профессиональное обучение по региональной программе содействия занятости населения, — рассказывает Официальный сайт Алтайского края.

Напомним: в Алтайском крае во исполнение указа Президента России Владимира Путина в отношении демографической политики действуют меры, направленные на создание условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью. Мероприятия являются частью государственной программы Алтайского края «Содействие занятости населения Алтайского края» на 2015 — 2020 годы.

Так, с начала 2017 года при содействии Центра занятости населения Немецкого национального района участницами мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию стали четыре женщины, находящихся в декретном отпуске. Одна из участниц программы — Юлия Зайцева. В 2011 году она окончила Алтайский аграрный университет и получила диплом инженера. До отпуска по уходу за ребенком работала в бухгалтерии племенного завода. По предложению службы занятости она прошла курс обучения по программе «1С:Бухгалтерия» и уже вышла на работу. «Для женщин, которым необходимо восстановить квалификацию за время декретного отпуска, такие мероприятия особенно важны. Все очень стремительно меняется, и даже с опытом работы необходимо получать новые знания», — поделилась впечатлениями от участия в программе Юлия Зайцева.

По словам директора центра занятости населения Ирины Шлее, мероприятие по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, является востребованным на протяжении уже нескольких лет. Перечень профессий и направлений обученияразнообразен: продавец продовольственных и непродовольственных товаров, повар, пользователь программы «1С:Бухгалтерия», делопроизводитель и другие. Участниками мероприятия стали как работники бюджетных организаций района, так и внебюджетного сектора, отмечают в Министерстве труда и социальной защиты Алтайского края.