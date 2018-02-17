В Алтайском крае орудуют телефонные мошенники

mavit
Автор: mavit Февраль 17, 2018 11:45

В Алтайском крае орудуют телефонные мошенники

В Алтайском крае орудуют телефонные мошенники

В полицию обратились две пожилые женщины и рассказали о то, что стали жертвами аферистов, — рассказывает «Алтайская правда».

Речь идет о жительнице Рубцовска, которой позвонила девушка и представилась сотрудницей пенсионного фонда. «Позвонившая сообщила, что пенсионерке якобы не досчитали пенсию и недоплаченные деньги ей переведут на банковскую карту», — рассказали в полиции.

После этого она дала свои данные и с ее счета были списаны 10 тысяч рублей. Другой инцидент произошел в селе Шубинка Егорьевского района. Женщине позвонил «знакомый» и рассказал, что его задержали сотрудники ДПС, ему требовалось заплатить штраф в размере 10 тысяч рублей. Обе потерпевшие ранее были ознакомлены с подобными схемами, но попались на уловку.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личностей злоумышленников, передает пресс-служба ГУ МВД по краю.

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mavit
Автор: mavit Февраль 17, 2018 11:45
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