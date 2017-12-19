В Алтайском крае подписан закон о «тихом часе»

Губернатор Александр Карлин подписал закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Алтайского края», — рассказывает «Алтайская правда».

В квартирах, общих помещениях многоквартирных домов, в жилых домах и общежитиях введен «тихий час» – с 13.00 до 15.00.

Закон назначает места, в которых нельзя нарушать тишину: это квартиры, жилые дома, общежития, дворы, игровые площадки и целые микрорайоны, образовательные организации, санатории, дачи, а также места временного размещения. Кроме того, установлены ограничения по времени для проведения работ, создающих много шума.

Сокращены на один час временные рамки ночного времени для субботы, воскресения и для установленных нерабочих праздничных дней, а также период проведения переустройства, перепланировки, ремонтных работ в жилом помещении дома (многоквартирного дома) или ремонтных работ в нежилом помещении — с 22:00 до 09:00 и с 20:00 минут до 09:00 соответственно.

Также расширен перечень действий, нарушающих тишину и покой граждан, включением иных громких звуков (действий), повлекших нарушение тишины и покоя граждан, а также уточнено понятие неоднократности при непринятии мер по отключению звуковых сигналов сработавшей охранной сигнализации автомобиля (транспортного средства) – три и более раза.