В Алтайском крае прогнозируют ускорение оттока населения

mavit
Автор: mavit Февраль 19, 2018 17:45

В Алтайском крае прогнозируют ускорение оттока населения

В Алтайском крае прогнозируют ускорение оттока населения

Увеличение оттока населения прогнозируют в Алтайском крае в ближайшие годы, — рассказывает АиФ-Алтай со ссылкой на  Forbes.

По прогнозам, в 2018 году Сибирь потеряет за счет миграции более 6000 жителей, в 2025 году – более 24,4 тысяч жителей. Прирост возможен в Красноярском крае, Омской области и Бурятии.

«Однако останутся в Сибири регионы, которые продолжат терять население: Республика Алтай, Забайкальский край, Кемеровская и Иркутская области. А бегство из Тывы и Алтайского края только ускорится», — пишет источник.

«Люди из бедных регионов, где с работой и заработками неважно, стремятся перебраться туда, где экономическая жизнь активнее и есть возможность заработать больше. Что характерно, для переезда обычно тоже нужны средства, поэтому из неблагополучных мест уезжают в первую очередь те, кто может себе это позволить, то есть относительно более благополучные и обеспеченные. Так растет разрыв между наиболее богатыми и наиболее бедными регионами не только отдельно взятой страны, но и мира в целом», — считает Василий Жарков, заведующий кафедрой политологии Московской высшей школы социальных и экономических наук.

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mavit
Автор: mavit Февраль 19, 2018 17:45
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