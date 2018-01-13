В Алтайском крае работает горячая линия по теме соблюдения качества и сроков годности продуктов

mavit
Автор: mavit Январь 13, 2018 11:45

В Алтайском крае работает горячая линия по теме соблюдения качества и сроков годности продуктов

В Алтайском крае работает горячая линия по теме соблюдения качества и сроков годности продуктов

Жители Алтайского края могут получить консультации по соблюдению качества и сроков годности продуктов питания, — рассказывается на Официальном сайте Алтайского края.

Горячую линию организовало Управление Роспотребнадзора по краю совместно со специалистами Центра гигиены и эпидемиологии в регионе.

Эксперты консультируют потребителей по вопросам существующих нормативных требований к продуктам питания; дают рекомендации по выбору безопасных продуктов, а также объясняют, куда следует обращаться при обнаружении небезопасного, просроченного продукта в магазине.

Звонки принимают по телефону (3852) 66-54-27 с понедельника по четверг с 8 часов 30 минут до 17 часов (обед с 12 часов 45 минут до 13 часов 15 минут), в пятницу специалисты работают на горячей линии с 9 до 12 часов 45 минут.  Также обращение можно направить по электронной почте: .

 

Читайте также

mavit
Автор: mavit Январь 13, 2018 11:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • ЕГОР

    ЕГОР

    я хочю поступить на сварщика на базе 9 класса

    Читать статью
  • Данил Сафронов

    Данил Сафронов

    У меня вопрос,я искал то,где в Бийске обучают барменов и официантов,мне выдало это училище,но зайдя сюда,не написано по поводу этих…

    Читать статью
  • Артем

    Артем

    Сколько стоит заочное обучение на учителя физической культуры

    Читать статью
  • Лена

    Лена

    Сегодня было нападение стаи бродячих собак на 9 - ти летнего ребёнка...кто там такой добрый и умный,я сообща адрес можете…

    Читать статью
  • Арманжан

    Арманжан

    Ето самый лучший игра в мире мне очень нравится

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии