В Алтайском крае работает горячая линия по теме соблюдения качества и сроков годности продуктов

Жители Алтайского края могут получить консультации по соблюдению качества и сроков годности продуктов питания, — рассказывается на Официальном сайте Алтайского края.



Горячую линию организовало Управление Роспотребнадзора по краю совместно со специалистами Центра гигиены и эпидемиологии в регионе.

Эксперты консультируют потребителей по вопросам существующих нормативных требований к продуктам питания; дают рекомендации по выбору безопасных продуктов, а также объясняют, куда следует обращаться при обнаружении небезопасного, просроченного продукта в магазине.

Звонки принимают по телефону (3852) 66-54-27 с понедельника по четверг с 8 часов 30 минут до 17 часов (обед с 12 часов 45 минут до 13 часов 15 минут), в пятницу специалисты работают на горячей линии с 9 до 12 часов 45 минут. Также обращение можно направить по электронной почте: .