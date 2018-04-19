В Алтайском крае растет собираемость платежей на капитальный ремонт

По данным Регионального оператора Алтайского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов», в регионе растет собираемость взносов.

По итогам 2016 года он составлял 87,20%, в 2017 году вырос до 92,62%. Это один из высоких показателей в стране — в среднем по России уровень собираемости взносов равен 92%. По итогам первого квартала 2018 года, уровень процентной собираемости увеличился более чем на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как и раньше, устойчиво высока платежная дисциплина в Барнауле (89,06%), Бийске (86,10%) и Рубцовске (90,52%). «Статистика показывает, что активность проявляют и муниципальные образования в районах. В первом квартале года собираемость взносов превысила 100% в Заринском, Бурлинском, Тогульском, Угловском, Завьяловском, Романовском, Хабарском, Ключевском и Волчихинском районах. А лидерами стали Новичихинский, Мамонтовский, Ельцовский районы, где процент собираемости вырос до 115%, 123% и даже до 152%», — сообщают в фонде.

В Усть-Калманском, Быстроистокском и Немецком национальном районах собственники не в полной мере исполняют свои обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов, платежная дисциплина в них не превышает и 35%. Наряду с этим важно, что реализация программы капитального ремонта напрямую зависит от финансовой дисциплины владельцев помещений, поскольку средства собственников, собранные в конкретном муниципальном образовании, направляют на капремонт многоквартирных домов в этом муниципалитете.

«У большинства жителей Алтайского края отмечается высокий уровень сознательности и платежной дисциплины. Люди понимают: обновление жилищного фонда — необходимость, а программа капитального ремонта — это возможность повышения не только комфортности условий проживания в многоквартирных домах, но и безопасности», — добавляют в фонде.