В Алтайском крае рекордными темпами снижаются цены на продукты

mavit
Автор: mavit Декабрь 11, 2017 23:45

В Алтайском крае рекордными темпами снижаются цены на продукты

В Алтайском крае рекордными темпами снижаются цены на продукты

Алтайский край лидирует по снижению средних розничных цен на продукты питания среди регионов Сибири, — рассказывает Алтапресс.ру со ссылкой на краевое управление по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

По данным Алтайкрайстата больше всего подешевели гречневая крупа-ядрица – на 12,4%, горох и фасоль – на 10,7%, крупы овсяные и перловые – на 6,9%, апельсины – на 11,3%, лимоны – на 8,5%, сахар-песок – на 5,5%.

Вместе с тем, сезонное повышение цен зафиксировано овощи: помидоры свежие подорожали на 21,2%, картофель – на 12,2%, капуста белокочанная – на 10,5%, огурцы – на 5,2%.

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mavit
Автор: mavit Декабрь 11, 2017 23:45
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