В Алтайском крае резко подорожает дизельное топливо

В Алтайском крае и других регионах Сибири возникли перебои с поставками дизельного топлива. Это произошло из-за того, что омский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) закрылся на ремонт и выросли оптовые цены на этот вид топлива.

Следствием этой ситуации может стать рост цен на розничном рынке. Об этом altapress.ru рассказал вице-президент «Российского топливного союза» Юрий Матвейко.

По словам эксперта, зимнее дизельное топливо еще не поставляют, а летнее уже заканчивается. Оба вида дизеля существенно подорожали на оптовом рынке. Летнее с начала осени выросло в цене на 10%, а зимнее подорожало на 4 рубля за литр по сравнению с прошлым годом. По словам Матвейко, столь резких скачков рынок не видел последние 7-8 лет.

Из-за этого с большой долей вероятности можно говорить о том, что цены на АЗС повысятся, когда заправки перейдут на торговлю зимним ДТ. Оптовые цены на бензин марок АИ-92 и АИ-95 в течение двух последних месяцев на бирже оставались стабильными, потому предпосылок для из роста в рознице пока нет.

Юрий Матвейко отметил, что во время перебоев с поставками качественного дизтоплива от нефтяных компаний в регион поступает суррогатный продукт. По сведениям вице-президента «Российского топливного союза», ситуация на топливном рынке пока не мешает аграриям завершать уборочную кампанию.

Эксперт отметил, что ситуация на рынке нефтепродуктов нормализуется, когда нефтяные компании смогут нарастить объемы производства. Пока нефтяники не могут обеспечить рынок в полном объеме.

Реготделение ЛДПР в Алтайском крае попросило лидера партии Владимира Жириновского взять топливную проблему в Алтайском крае на личный контроль. Либерал-демократы опасаются, что перебои с поставками ГСМ все-таки могут ударить по фермерам.

Дмитрий Ворсин,

координатор реготделения ЛДПР в Алтайском крае:

Мы просим взять на особый контроль работу топливных монополистов, которые допустили такую ситуацию, а также инициировать расследование Федеральной антимонопольной службы — пусть проверят обоснованность поднятия цен на ГСМ в регионе.

Иван Кузьмин, altapress.ru