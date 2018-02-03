В Алтайском крае содействуют трудоустройству родителей несовершеннолетних детей

mavit
Автор: mavit Февраль 3, 2018 23:46

В Алтайском крае содействуют трудоустройству родителей несовершеннолетних детей

В Алтайском крае содействуют трудоустройству родителей несовершеннолетних детей

Служба занятости Алтайского края в приоритетном порядке содействует трудоустройству граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей. 

В 2017 году в краевые центры занятости населения края обратились около 23 тысяч человек данной категории, среди них доля сельских жителей выше, чем городских, — 56,7% и 43,3% соответственно.

В Министерстве труда и социальной защиты региона отмечают: специалисты нашли работу для 16,5 тысячи человек (72% от числа обративших данной категории), в том числе 5,3 тысячи трудоустроили на рабочие места с неполным рабочим днем или гибким графиком. Основная доля граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей, трудоустроена в организации торговли и общественного питания (18,3%), сельского хозяйства (17,4%), образования (9,6%), здравоохранения (7,2%), производства пищевых продуктов (7,8%), государственного управления (5,3%).

Для повышения конкурентоспособности на рынке труда в 2017 году более двух тысяч родителей несовершеннолетних детей прошли обучение по профессиям бухгалтер, делопроизводитель, мастер маникюра, медицинская сестра, оператор ЭВМ, парикмахер, повар, кассир торгового зала и другим.

В Минтрудсоцзащиты Алтайского края рассказали, что в 2018 году продолжится реализация мероприятий по содействию в трудоустройстве граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей. По направлению краевой службы занятости населения профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование пройдут около 2,2 тысячи безработных, а также женщин в период отпуска по уходу за ребенком до трех лет.

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mavit
Автор: mavit Февраль 3, 2018 23:46
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