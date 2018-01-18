В Алтайском крае создали реестр нежелательного для детей интернет-контента

В регионе составили реестр нежелательного для детей контента, — сообщается на Официальном сайте Алтайского края.

Он представляет собой список сайтов, к которым необходимо оперативно ограничить доступ детей в образовательных организациях, не дожидаясь включения его в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в интернете, содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.

«Включение сайтов в Единый реестр занимает длительное время, блокирование же негативного сайта из краевого реестра в школах проведут провайдеры, использующие этот список, в течение дня после того как эксперты признают сайт негативным для детей», — поясняют в Министерстве образования и науки Алтайского края.

Также список получат уполномоченные органы для блокировки соответствующих ресурсов в установленном порядке.

Подать заявку на включение сайта в реестр сможет любой житель Алтайского края на этом сайте: ibmessages.edu22.info. Ссылку на предмет опасной информации будет рассматривать экспертный совет, в состав которого вошли специалисты краевых органов власти, педагоги, студенты высших учреждений старших курсов.

Как пояснили в ведомстве, реестр не будет публичным: «Совместная общественная работа по его созданию и использованию позволит повысить уровень информационной безопасности детей, ограничить их доступ к негативному контенту в школах».