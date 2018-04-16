В Алтайском крае стало меньше работников образования и медиков

mavit
Автор: mavit Апрель 16, 2018 23:45

В Алтайском крае стало меньше работников образования и медиков

В Алтайском крае стало меньше работников образования и медиков

Численность работников образования и здравоохранения сократилась в Алтайском крае, — рассказывает «АиФ-Алтай».

По данным Алтайкрайстата, в январе-феврале 2018 года работников здравоохранения стало на 5066 человек меньше (66717 человек), чем в прошлом году. Численность работников образования сократилась на 3623 человека (до 81148 человек).

При этом в первые два месяца 2018 года в этих сферах значительно увеличилась зарплата: +23,4% у работников образования, +24,3% — у работников здравоохранения и социальных услуг, в 1,5 раза – у работников в области культуры, спорта и развлечений.

На рост зарплаты повлияло повышение МРОТ с 1 января (+1689 рублей). 1 мая минимальный размер оплаты труда вырастет еще раз из-за необходимости выполнения приказа президента России о доведении МРОТа до прожиточного минимума (до 11 163 рублей).

При этом именно повышение МРОТ стало причиной грядущих массовых сокращений работников образования. 

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mavit
Автор: mavit Апрель 16, 2018 23:45
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