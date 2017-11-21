В Алтайском крае стартует IX Всероссийский слет сельской молодежи
С 14 по 17 ноября в Барнауле пройдет IX Всероссийский слет сельской молодежи. Главной темой этого года станет «Сохранение природного наследия — основа развития сельских территорий».
В работе слета примут участие более 350 молодых активистов, реализующих социальные проекты, предприниматели в сфере сельского и экологического туризма, ученые, лидеры экологических объединений, экологи, специалисты по работе с молодежью. В регион прибыли представители 56 субъектов страны.
Участники слета обсудят проблемы сохранения и использования уникальных лесных экосистем России, адаптации к глобальным изменениям климата и «зеленые» технологии. Отдельный блок отвели перспективам эколого-познавательного и сельского туризма, инновационному развитию сельских территорий. Одной из ключевых тем станет потенциал развития особо охраняемых природных территорий. Участники слета осветят научную деятельность сотрудников природных заповедников и заказников России. Среди экспертов слета — члены Русского географического общества, научные сотрудники Российской академии наук, доценты Московского государственного технического университета имени Николая Баумана и Московского государственного университета имени Михаила Ломоносова.
В первый день слета для участников организуют экскурсии по Барнаулу. Церемония открытия начнется 15 ноября в 10 часов. Ее проведут в Государственной филармонии Алтайского края (ул. Ползунова, 35).
Источник: Официальный сайт Алтайского края
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