В Алтайском крае вступил в силу закон о тишине. Что грозит нарушителям?

С 10 января 2018 года в Алтайском крае вступил в силу новый «закон о тишине», — рассказывает «Алтапресс.ру».

Тем, кто желает петь, свистеть, кричать, играть на музыкальных инструментах, слушать музыку, запускать петарды и ремонтировать помещения, сократили время для этих занятий.

Отныне нельзя шуметь:

с 22.00 до 8.00 с понедельника по пятницу включительно;

с 22.00 до 9.00 в субботу, воскресенье и в нерабочие праздничные дни;

с 13.00 до 15.00 будут ежедневные «часы тишины» в квартирах и подъездах в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях;

с 20.00 до 9.00 в будние дни и по субботам (а в воскресенье круглосуточно) нельзя будет делать ремонт. Правило не касается многоквартирных домов, построенных менее полутора лет назад.

Ранее все ограничения действовали с 22.00 до 7.00. Помимо жилых домой и общежитий закон касается школ, больниц, санаториев, дачных участков.

По-прежнему можно шуметь:

во время официальных спортивных и культурно-массовых мероприятий;

во время богослужений, религиозных обрядов и церемоний;

в новогоднюю ночь с 10 вечера до 6 утра.

Полномочия по исполнению закона пока остались за муниципальными властями. Теоретически можно пожаловаться и в полицию, но пока пока не издали документов, по которым органы внутренних дел должны заниматься подобными вещами.

Размеры штрафов

Физлица, нарушившие правила, заплатят от 500 рублей до 3 тыс. рублей. Должностные лица — от 1 до 10 тыс. рублей, юридические лица — от 5 до 10 тыс. рублей.