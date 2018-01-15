В Алтайском крае вступил в силу закон о защите домашних животных. Что изменится?
10 января 2018 года в Алтайском крае вступил в силу новый закон «О содержании и защите домашних животных на территории Алтайского края», — рассказывает «Алтапресс.ру».
Документ вводит ограничения и обязанности для владельцев собак, кошек и других четвероногих.
Документ, который бы защищал права животных, окончательно не принят даже на российском уровне. Поэтому новый краевой закон носит профилактический, рекомендательный характер и говорит скорее о личной ответственности человека перед животным и окружающими.
1 Владельцам животных запрещено:
- содержать животных на балконах и лоджиях, лестничных клетках, чердаках и автомобилях;
- выгуливать животных на детских и спортивных площадках, школьных дворах, пляжах;
- разводить заведомо агрессивных животных;
- бить и травмировать животных, удалять когти, клыки;
- проводить бои с участием животных;
- морить животных голодом;
- пропагандировать жестокое обращение с животными, в том числе в интернете;
- использовать домашних животных с целью получения продукции и сырья из них.
Теперь владельцы должны:
- убирать экскременты за своими питомцами в общественных местах, домах, парках, скверах;
- следить, чтобы животное не спровоцировало ДТП;
- размещать табличку «Осторожно, собака», если она содержится в частном секторе;
- выгуливать и перевозить собак только на поводке и в наморднике либо в специальном переносном контейнере;
- обращаться к ветеринару в случае заболевания животного;
- самостоятельно утилизировать труп животного в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами в случае его смерти.
Новый закон также разрешает эвтаназию животных в особых случаях — когда оно страдает опасным или смертельным заболеванием либо испытывает боли, которые нельзя иначе прекратить.
Жителям края также предлагают как-то договориться с питомцами, чтобы они соблюдали новый закон о тишине: то есть, с 10 вечера до 8 утра они вели себя тихо.
Нарушители будут нести ответственность в соответствии с законодательством РФ и Алтайского края. Исполнение закона могло быть более эффективным, если бы было заключено дополнительное соглашение с полицией. Но такого пока нет.
Закон не распространяется на отношения, связанные с содержанием и защитой сельскохозяйственных животных, диких животных, животных, используемых в служебных целях, зоопарковых и цирковых животных, а также животных, используемых научными, научно- исследовательскими и медицинскими организациями в качестве объектов научных исследований.
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