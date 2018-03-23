В Алтайском крае выделено 907 млн. рублей на повышение зарплаты бюджетников

Алтайский край получит 907 миллионов рублей на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года.

Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.

Напомним, что бюджетом Алтайского края на 2018 год также предусмотрено увеличение фонда оплаты труда на 10 процентов. Общий объем расходов на заработную плату с начислениями составляет 24,5 миллиарда рублей.

