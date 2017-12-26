В Алтайском крае установили тарифы на электроэнергию для населения на 2018 год

Управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов установило тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему потребителей Алтайского края на 2018 год, — рассказывается на Официальном сайте Алтайского края.

Утвержденные тарифы начнут действовать с 1 июля 2018 года, а с 1 января 2018 года тарифы сохранятся на уровне декабря 2017 года.

Все тарифы для населения и приравненных к нему потребителей в Алтайском крае установлены в рамках предельных уровней тарифов, установленных Федеральной антимонопольной службой России. Приказом ФАС России от 13 октября 2017 года №1354/17 «О предельных минимальных и максимальных уровнях тарифов на электрическую энергию (мощность) на 2018 год» определены минимальные и максимальные тарифы на электричество для населения Алтайского края на второе полугодие 2018 года. Они составили 3,92 и 4,00 руб./кВт*час соответственно.

Стоит отметить, что тарифы для жителей края на 2018 год утверждены на предельном минимальном уровне.

С 1 июля 2018 года городское население без электроплит и (или) электроотопительных установок, владельцы гаражей, погребов, учреждений содержания заключенных, религиозные организации будут оплачивать электроэнергию по тарифу 3,92 руб./кВт*час (тариф с 1 июля 2017 года до 30 июня 2018 года — 3,82 руб./кВт*час). В настоящее время по «полному» тарифу электроэнергию оплачивают только эти группы населения и приравненные к ним потребители.

Тариф для городского населения с электроплитами и (или) электроотопительными установками с 1 июля 2018 года составит 3,20 руб./кВт*час (тариф с 1 июля 2017 года до 30 июня 2018 года — 3,05 руб./кВт*час), сельского населения — 3,07 руб./кВт*час (тариф с 1 июля 2017 года до 30 июня 2018 года — 2,99 руб./кВт*час).

Принятое решение управления по тарифам от 15.12.2017 №684 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Алтайского края на 2018 год» позволило сохранить на прежнем уровне понижающие коэффициенты на тарифы для сельских жителей, садоводов и дачников.

При этом в связи с реализацией федеральной политики по плавному сокращению перекрестного субсидирования, возникающего при оплате электроэнергии населением и приравненными к нему потребителями по тарифам с понижающими коэффициентами, тарифы для горожан с электроплитами увеличились больше остальных (на 4,9%).

Тариф на электроэнергию с понижающим коэффициентом для садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений с 1 июля 2018 года составит 3,07 руб./кВт*час (тариф с 1 июля 2017 года до 30 июня 2018 года — 2,99 руб./кВт*час). Стоит отметить, что с 2017 года изменился подход к применению понижающего коэффициента для этой группы потребителей. До 1 июля 2017 года дачники, чьи участки располагались в городской местности, оплачивали по «полному» тарифу, как горожане без электроплит. Вопрос о приравнивании тарифов для городских и сельских садоводов обсуждали в течение 2016 года на Общественном совете при управлении по тарифам, эту идею поддержали все члены объединения. В 2017 году также состоялся Общественный совет, на котором в очередной раз была согласована позиция о применении понижающего коэффициента к тарифам для этой группы потребителей, а также для жителей сельской местности и городского населения с электроплитами.

Тарифы на электроэнергию для населения Алтайского края на 2018 год установлены с учетом индексов платы граждан за коммунальные услуги, установленных Указом Губернатора от 28.11.2017 №164 «О предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Алтайского края на 2018 год».