В Алтайском крае увеличится компенсация за путевку в детский лагерь

Сумма компенсации за путевку в детские оздоровительные лагеря Алтайского края увеличится в 2018 году на 20%, — рассказывает «АиФ-Алтай».
Для семей, воспитывающих детей-школьников в возрасте до 15 лет, размер льготы составит 6 тысяч рублей (2017 год – 5 тысяч руб.). Бюджетникам дополнительно компенсируют стоимость путевки в размере 4200 руб., многодетным семья, которые отправили в детские лагеря троих и более детей, – 14 400 руб. на третьего и каждого последующего.
Воспользоваться льготой можно один раз в год.
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Анна
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