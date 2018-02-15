В Алтайском крае увеличится компенсация за путевку в детский лагерь

mavit
Автор: mavit Февраль 15, 2018 05:45

В Алтайском крае увеличится компенсация за путевку в детский лагерь

В Алтайском крае увеличится компенсация за путевку в детский лагерь

Сумма компенсации за путевку в детские оздоровительные лагеря Алтайского края увеличится в 2018 году на 20%, — рассказывает «АиФ-Алтай».

Для семей, воспитывающих детей-школьников в возрасте до 15 лет, размер льготы составит 6 тысяч рублей (2017 год – 5 тысяч руб.). Бюджетникам дополнительно компенсируют стоимость путевки в размере 4200 руб., многодетным семья, которые отправили в детские лагеря троих и более детей, – 14 400 руб. на третьего и каждого последующего.

Воспользоваться льготой можно один раз в год.

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mavit
Автор: mavit Февраль 15, 2018 05:45
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