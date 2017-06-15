В Алтайском крае на 2603 человека увеличилось число ветеранов труда

2603 жителям Алтайского края присвоено почетное звание «Ветеран труда» согласно Указу Губернатора Александра Карлина от 19 мая 2017 года №52. Среди них 903 барнаульца, 53 жителя Алейска, 15 — Белокурихи, 332 — Бийска, 51 — Заринска, 59 — Камня-на-Оби, 101 — Новоалтайска, 147 — Рубцовска, 57 — Славгорода и 31 житель Ярового.

На четыре человека увеличилось число ветеранов труда в Баевском, Егорьевском и Солтонском районах, на пять — в Краснощековском, Табунском районах, на шесть — в Алейском, Залесовском и Тогульском районах, на семь — в Быстроистокском, Косихинском, Панкрушихинском, Третьяковском, Хабарском районах, на восемь — в Солонешенском, Целинном районах, на девять — в Красногорском, Петропавловском и Чарышском районах, на десять — в Бурлинском, Угловском районах, на 11 — в Зональном, Кытмановском, Тюменцевском, Шелаболихинском районах, на 12 — в Курьинском, Новичихинском и Романовском районах, на 14 — в Ключевском, Советском районах, на 17 — в Алтайском, Волчихинском, Мамонтовском, Михайловском, Смоленском и Немецком национальном районах, на 21 — в Завьяловском, Ребрихинском и Троицком районах, на 23 — в Благовещенском и Локтевском районах.

Звание «Ветеран труда» присвоено также жителям Ельцовского района (два человека), Усть-Пристанского (три человека), Калманского (13), Усть-Калманского (15), Родинского (16), Кулундинского (18), Поспелихинского (28), Тальменского (29), Змеиногорского (30), Топчихинского (32), Шипуновского (37), Павловского (51) и Первомайского (123) районов.

В числе ветеранов труда — житель Первомайского района Сергей Махнин. Сергей Андреевич родился в селе Верх-Пайва Баевского района. После окончания восьми классов школы поступил в Каменское педагогическое училище по специальности учитель физической культуры.

В 1979 году был призван в ряды Советской армии. После демобилизации Сергей Андреевич переехал в село Акулово Первомайского района, где устроился военруком в Акуловскую среднюю школу.

В 1984 году женился, появились дети. В 1987 году Сергей Махнин окончил Барнаульский государственный педагогический институт и получил диплом о высшем образовании. Общий трудовой стаж работы Сергея Андреевича превышает 30 лет.

Он продолжает трудиться в должности учителя физической культуры и ОБЖ в Акуловской средней школе. За добросовестное отношение к труду и исполнение обязанностей, высокие достижения в работе неоднократно награжден почетными грамотами, денежными премиями, ценными подарками. Так, в 2016 году Сергей Андреевич удостоен почетного звания «Почетный работник общего образования Российской Федерации» от имени Министерства образования и науки Российской Федерации.

Сергей Махнин заслуженно пользуется авторитетом и уважением среди коллег на работе. Он — отличный семьянин, в браке с супругой более 30 лет, ответственный отец, достойно воспитавший двух сыновей, любящий дедушка трех внучек.

Почетное звание ветерана труда присвоено жительнице Романовского района Светлане Мацук. Светлана Ивановна родилась в селе Сидоровка Романовского района. Окончила высший Горно-Алтайский государственный педагогический институт. Начала свою трудовую деятельность в 1986 году учителем биологии в Романовской средней школе. С 1989 года является главным специалистом опеки и попечительства комитета по образованию администрации Романовского района.

В 2009 году награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ. Светлана Ивановна коммуникабельна, тактична, внимательна, среди коллег пользуется заслуженным авторитетом.

Звание «Ветеран труда» дает человеку право на ряд мер социальной поддержки. За счет краевого бюджета ветеранам труда предоставляется ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) в размере 615 рублей, услуга на бесплатное зубопротезирование, скидка в размере 50% стоимости проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения. Компенсируется половина расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, а если в доме нет центрального отопления — возмещается 50% стоимости топлива и расходов на его доставку. Также за ветеранами труда сохраняется право на обслуживание в поликлиниках, к которым указанные лица были прикреплены в период работы до выхода на пенсию.

Кроме того, ветераны труда приобретают проездные билеты на все виды городского и внутрирайонного общественного транспорта (кроме такси) по льготной цене — 300 рублей.

Источник: Официальный сайт Алтайского края