В Алтайском крае стали больше брать ипотеку

Ипотечное кредитование в регионе за год выросло более чем на треть.

Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края подсчитало, что с января по октябрь в регионе выдано 10700 ипотечных кредитов на сумму 13,4 миллиарда рублей. По утверждению чиновников, это на 35 % больше, чем за тот же отрезок 2015 года.