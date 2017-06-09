В Алтайском крае студенческие семьи получают единовременную выплату при рождении ребенка

Семья Должиковых из Троицкого района стала одной из первых студенческих семей в Алтайском крае, которой предоставлена единовременная выплата в размере 5000 рублей при рождении ребенка.

Никита и Юлия Должиковы — студенты Алтайского государственного университета. Никита учится на четвертом курсе факультета математики и информационных технологий, Юлия — на третьем курсе.

«Нам позвонили из управления социальной защиты населения по Троицкому району и сказали, что мы с супругой можем воспользоваться этой мерой социальной поддержки как студенческая семья. Мы буквально за один день собрали документы и предоставили их в орган соцзащиты. Деньги уже получили. Они как нельзя кстати: мы снимаем жилье в Барнауле, учимся очно, поэтому пока не работаем», — говорит глава семейства Никита Должиков.

У Никиты и Юлии в феврале этого года родилась дочь.

Напомним, что по инициативе Губернатора Алтайского края Александра Карлина в апреле 2017 года установлена новая мера социальной поддержки — единовременная выплата семьям студентов, учащихся очно в образовательных организациях высшего образования на территории края.

Выплату производят за счет средств краевого бюджета при рождении детей, начиная с 1 января 2017 года. Ее размер составляет 5000 рублей при рождении первого ребенка, 10 000 рублей — при рождении второго ребенка или последующих детей.

С заявлением и документами следует обращаться в управление социальной защиты населения либо многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (его филиал) по месту жительства или по месту пребывания.

Перечень документов размещен на официальном сайте Минтрудсоцзащиты Алтайского края в разделе «Социальные выплаты».

Источник: Официальный сайт Алтайского края