В Алтайском крае выдано 2 тыс. 708 ипотечных кредитов с начала года

За январь-март в Алтайском крае выдано 2 тыс. 708 ипотечных жилищных кредитов на 3,4 млрд рублей, — пишет Алтайская правда.
За январь-март в Алтайском крае выдано 2 тыс. 708 ипотечных жилищных кредитов на 3,4 млрд рублей. Средневзвешенная стоимость одного договора не изменилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,3 млн рублей. наблюдается снижение средневзвешенной годовой процентной ставки на 0,64%.
В марте она составила 11,96%. Как поясняют в Минэкономразвития края, позитивный тренд обусловлен снижением Банком России ключевой ставки. В настоящее время она составляет 9,25%.
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