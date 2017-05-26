В Алтайском крае выдано 2 тыс. 708 ипотечных кредитов с начала года

Александр
Автор: Александр Май 26, 2017 11:49

В Алтайском крае выдано 2 тыс. 708 ипотечных кредитов с начала года

В Алтайском крае выдано 2 тыс. 708 ипотечных кредитов с начала года

За январь-март в Алтайском крае выдано 2 тыс. 708 ипотечных жилищных кредитов на 3,4 млрд рублей, — пишет Алтайская правда.

За январь-март в Алтайском крае выдано 2 тыс. 708 ипотечных жилищных кредитов на 3,4 млрд рублей. Средневзвешенная стоимость одного договора не изменилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,3 млн рублей. наблюдается снижение средневзвешенной годовой процентной ставки на 0,64%.

В марте она составила 11,96%. Как поясняют в Минэкономразвития края, позитивный тренд обусловлен снижением Банком России ключевой ставки. В настоящее время она составляет 9,25%.

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Александр
Автор: Александр Май 26, 2017 11:49
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