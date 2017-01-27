В Алтайском крае вырастут пенсии

Индексация запланирована с 1 февраля.
Об этом сообщает краевое телевидение. Страховая пенсия увеличится в среднем на 625 рублей. Так, средний размер пенсии по старости составит 12514 рублей, по инвалидности — 8253 рубля, по потере кормильца — 10000 рублей. Однако те пенсионеры, которые продолжают работать, станут получать индексированную пенсию лишь после окончательного ухода на заслуженный отдых.
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