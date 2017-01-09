В Алтайском крае выросло пособие на третьего ребёнка

Выплата увеличена на 164 рубля.
С 2017 года ежемесячная выплата при рождении третьего и последующих детей составляет 9011 рублей. В 2016-м её размер был 8847 рублей.
По данным краевой администрации, в 2013 — 2016 годах такое пособие получало более 20 тысяч семей.
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