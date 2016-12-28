В Барнауле под тяжестью снега рухнула крыша нового торгового центра

Александр
Автор: Александр Декабрь 28, 2016 23:45

В Барнауле под тяжестью снега рухнула крыша нового торгового центра

В Барнауле под тяжестью снега рухнула крыша нового торгового центра

Люди, по счастью, не пострадали.

По данным МЧС, повреждённая площадь кровли ТРЦ «Галактика» составляет 100 квадратных метров. Обрушение произошло накануне, и торговый зал оказался засыпан снегом по уровень стеллажей. За сутки площадь обрушения увеличилась вдвое. Здание оцеплено сотрудниками МЧС, рабочие разбирают завалы. Следственный комитет уже начал проверку. До Нового года планируется проверить безопасность всех торговых центров в регионе.

ТРЦ «Галактика» открылся в Барнауле 17 ноября. 

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Александр
Автор: Александр Декабрь 28, 2016 23:45
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    Наталья

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    Саша

    Вы супер

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  • Валентин

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